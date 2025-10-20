El próximo domingo 26 de octubre, el Teatro Cervantes de Linares recibirá a LaJoven, un proyecto teatral formado por profesionales menores de 30 años que, junto a reconocidos artistas, busca emocionar al espectador y despertar la reflexión, la empatía y el espíritu crítico a través de sus propuestas escénicas.

En esta ocasión, la compañía presenta “Lagunas y niebla”, una obra escrita por Paco Gámez, galardonado con el Premio Calderón de la Barca 2018, que invita a reflexionar sobre la memoria histórica y la forma en que las nuevas generaciones perciben uno de los episodios más dolorosos y complejos del pasado reciente de España: la Guerra Civil.

Sobre el escenario, cinco jóvenes dialogan acerca de lo que saben —o creen saber— del conflicto, rescatan historias familiares y dan voz a quienes tuvieron su misma edad durante aquellos años. A través de sus conversaciones, la obra teje un puente entre pasado y presente, planteando preguntas sobre la identidad, la memoria y la necesidad de entender la historia para construir un futuro más justo y consciente.

“Lagunas y niebla” promete ser una experiencia teatral profunda y necesaria, que combina emoción, pensamiento y arte en estado puro.