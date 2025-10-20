Las calles del centro de Linares volverán a llenarse de vida el próximo viernes, 24 de octubre, con la celebración de una nueva edición de la Noche en Blanco, organizada por el Ayuntamiento de Linares, con el objetivo de ofrecer una jornada repleta de música, cultura, arte, actividades infantiles y comercio abierto hasta la noche.

Esta iniciativa busca dinamizar la actividad cultural y comercial, invitando a disfrutar de una programación diversa y gratuita para todos los públicos.

Rutas turísticas

Durante la jornada se desarrollarán dos rutas guiadas: Linares Diplomático y Linares Casco Antiguo, que permitirán descubrir el patrimonio y la historia local desde diferentes perspectivas. El enlace para cumplimentar el

formulario de inscripción es el siguiente.

El Pósito Municipal

Abrirá sus puertas de forma gratuita y con horario ampliado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h, facilitando el acceso del público a sus espacios expositivos.

Conciertos en directo

La música será una de las grandes protagonistas de la noche, con los conciertos de Rock’n’Roll Diablo, en Plaza Bermejal (de 19:30 a 21:30 h), y Ochentando, en Calle Nueva (de 21:00 a 23:00 h).

Animación infantil y familiar

Las actividades para los más pequeños se extenderán por distintos espacios del centro:

Calle Baños: malabares, Glitter Bar y otras propuestas de animación.

Plaza de Calzados Mallorca: talleres de recortables organizados por Rumpus Room.

Plaza del Lugarillo: cuentacuentos con Antonio Momblant y Linagachi, además de hinchables.

Comercio en la calle

El comercio local se suma también a la celebración con aperturas especiales, descuentos y actividades, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar del ambiente nocturno y apoyar a los negocios de la ciudad.