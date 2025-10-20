El Ayuntamiento de Linares aprobó por unanimidad, en el pleno celebrado recientemente, la moción presentada por la portavoz de Izquierda Unida, Laura Cerezuela, destinada a regular el uso de la pirotecnia en el municipio. La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos municipales, tras aceptar IU las enmiendas presentadas por PP y PSOE.

El acuerdo plenario establece el compromiso de trabajar en la elaboración de una ordenanza municipal que regule el uso de material pirotécnico, además de promover campañas de sensibilización que informen sobre los efectos que el ruido de cohetes y petardos puede tener en determinados sectores de la población y en los animales.

La iniciativa incluye también la elaboración de recomendaciones dirigidas a familias y personas con discapacidad o alta sensibilidad al ruido, así como la creación de un calendario informativo con los lugares y horarios en los que se hará uso de pirotecnia en la ciudad.

Desde Izquierda Unida subrayan que la propuesta no busca prohibir el uso de la pirotecnia en las celebraciones locales, sino mejorar la calidad de vida de quienes sufren las consecuencias negativas del ruido, que en algunos casos puede provocar ansiedad, miedo o incluso situaciones de pánico.

Laura Cerezuela expresó su agradecimiento a los grupos municipales por el apoyo recibido y reafirmó el compromiso de su formación con el bienestar de la ciudadanía linarense, destacando la importancia de avanzar hacia unas fiestas más inclusivas y respetuosas con todas las personas y con los animales.