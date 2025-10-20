Linares ha vivido un fin de semana lleno de actividades solidarias y de concienciación con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebró el domingo 19 de octubre. La ciudad se ha unido a distintas iniciativas organizadas por asociaciones locales para visibilizar la enfermedad y apoyar a quienes la padecen.

El viernes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) recorrió las calles de Linares con su tradicional Marcha contra el Cáncer. Numerosas personas participaron en el recorrido, que comenzó en la Glorieta de América y concluyó en la Plaza del Ayuntamiento, donde se procedió a la lectura de un manifiesto en el que se reivindicó la importancia de la prevención, la investigación y el apoyo a los afectados. Además, la asociación llevó a cabo sus tradicionales cuestaciones durante la mañana, solicitando la colaboración ciudadana para impulsar la investigación oncológica.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, destacó la labor diaria de la AECC y subrayó la importancia de que todas las administraciones trabajen de manera conjunta en la lucha contra esta enfermedad, “poniendo en valor el trabajo voluntario y comprometido que realiza la asociación en nuestra ciudad”.

El sábado, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama ‘Corazones Rosas’ celebró su IV Carrera-Marcha de la Mujer, con salida desde el Paseo de Linarejos. La alcaldesa acompañó a la entidad en esta iniciativa solidaria, destacando la importante labor que desarrolla la asociación para atender y acompañar a las mujeres afectadas por el cáncer de mama.

Estas actividades refuerzan el compromiso de Linares con la lucha contra el cáncer de mama y ponen de manifiesto la implicación de la ciudadanía en acciones solidarias que buscan concienciar, sensibilizar y apoyar a quienes más lo necesitan.