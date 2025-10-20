La Junta de Andalucía ha destinado 10.320.800 euros para respaldar el inicio de actividad de 2.210 nuevos trabajadores autónomos en la provincia de Jaén durante los años 2023 a 2024. Así lo ha destacado la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, que ha realizado hoy una visita en Sorihuela del Guadalimar ─junto con la alcaldesa, Ana Belén Rescalvo, y la jefa del servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación, Ana Téllez─, a uno de los autónomos beneficiarios de esta convocatoria, que regenta un supermercado y cuya actividad económica inició en agosto de 2024.

La delegada ha recordado que la Consejería de Empleo amplió el presupuesto para esta línea, de tal forma que Jaén ha contado con una partida adicional de 1,2 millones de euros para expedientes pendientes. Y, en este sentido, ha reseñado que la Consejería realizó una ampliación de crédito en toda Andalucía ya que en todas las provincias se presentaron un número de solicitudes superior a la disponibilidad de crédito. Mata Soria ha destacado “la firme apuesta de la Junta de Andalucía con los autónomos de Jaén, una pieza clave en la economía de todos los municipios”, y ha matizado que “con esta ampliación se ha conseguido atender el mayor número posible de solicitudes que cumplían con los requisitos de la convocatoria”.

Mata Soria ha insistido en que estos 10,3 millones de euros, suponen “una aportación muy relevante para respaldar a los autónomos de la provincia, y en un momento especialmente difícil como es la etapa inicial, la puesta en marcha de un negocio”.

Este programa de subvenciones para el fomento del trabajo autónomo, concretamente la línea 2 que respalda el inicio de actividad, está regulado en la Orden de 29 de junio de 2023 (que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el fomento del trabajo autónomo andaluz). Los incentivos han oscilado entre los 3.800 a los 5.500 euros para los nuevos trabajadores autónomos acogidos a la cuota plana estatal con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Estas ayudas han estado financiadas con fondos del programa del Fondo Social Europeo PLUS, transferencias finalistas del Estado y fondos propios de la Junta.

Nueva convocatoria abierta hasta junio de 2026

Ana Mata ha explicado que actualmente la Consejería de Empleo mantiene abierta (hasta el 30 de junio de 2026) otra convocatoria de ayudas para el fomento del trabajo autónomo que contempla incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros y que también tiene como objetivo respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores. En este caso, el presupuesto para la provincia de Jaén es de 7.592.000 euros para el periodo 2025-2026 (104 millones para Andalucía), y presta especial atención a los colectivos de jóvenes y mujeres, así como a las ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Las solicitudes y la documentación requerida deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible en el enlace https://lajunta.es/5tw1u.