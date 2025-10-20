Linares vivió este fin de semana una nueva edición de “DTiendas Linares”, una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares enmarcada en el Plan de Apoyo al Comercio Minorista, impulsado por Cámara de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El evento contó con el apoyo del Área de Comercio del Ayuntamiento de Linares, el Centro Comercial Abierto (CCA) y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL).

Durante la tarde del viernes 17, la Plaza del Ayuntamiento se transformó en una pasarela de moda local. Los comercios Little Kings, Palmas Palmitas, Diminutos, Ellos y Carmen y Lola presentaron las tendencias de la nueva temporada, combinando estilo y creatividad con un enfoque solidario: la Marcha de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Linares culminó en este espacio, y se procedió a la lectura de su manifiesto. Además, los asistentes pudieron participar en un sorteo exclusivo con cinco cheques de 100 euros para gastar en los comercios del desfile y 15 tarjetas Pockey de 30 euros canjeables en los establecimientos adheridos a la plataforma.

El sábado 18, las calles del centro comercial abierto se llenaron de tiendas en la calle, actividades y talleres infantiles, convirtiendo el centro de Linares en un espacio de encuentro y dinamización urbana.

“DTiendas Linares” refuerza la importancia del comercio local y su papel en la vida de la ciudad. Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad del pequeño comercio, fomentar su digitalización y convertir los centros urbanos en espacios activos de consumo, cultura y convivencia. La Cámara de Comercio de Linares y las entidades colaboradoras subrayan con este evento su compromiso con la reactivación económica, la atracción de visitantes y el impulso de un tejido urbano vivo, recordando a los vecinos y vecinas la importancia de apoyar el comercio de proximidad y aprovechar estas oportunidades de compras y actividades en el corazón de Linares.