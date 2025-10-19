La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, recibió a los ocho jóvenes del CD Estudio Martos de Linares que han sido seleccionados para competir, a finales de octubre, en el Campeonato de Europa de Kenpo, que este año se celebra en España.

Del Olmo deseó suerte a estos deportistas para que alcancen importantes logros en este nuevo reto, animándoles a continuar con la práctica de esta disciplina y llevar el nombre de Linares por cada competición en la que participen.

En esa línea, la alcaldesa también felicitó al CD Estudio Martos por los buenos resultados obtenidos, recientemente, en el Campeonato de Andalucía Senior de Kenpo, donde el club linarense obtuvo 81 medallas.