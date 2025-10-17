La Oficina para la Defensa de los Derechos de la Ciudadanía pone en marcha desde hoy un buzón de contacto en los 97 municipios de la provincia de Jaén para que mujeres afectadas por los retrasos del cribado de cáncer de mama puedan recibir información, asesoramiento y contacto con las asociaciones para que las representen. Esta iniciativa del PSOE de Jaén ha sido presentada hoy por su secretario general, Juan Latorre, quien advirtió que tiene “vocación de permanencia” y que, aunque está dirigida en principio a las mujeres afectadas “por la peor crisis sanitaria de la historia de Andalucía”, también se abrirá a otras patologías ante los casos similares que empiezan a proliferar con los cribados de cáncer de colon y cuello de útero.

Latorre afirmó en el PSOE están “muy preocupados por la dimensión de este problema, que afecta a miles de personas”, y que viene a demostrar que “la privatización pone en riesgo la vida de la gente”. “Es la peor crisis sanitaria de la historia, con un PP y una Junta volcadas en deteriorar la sanidad pública y favorecer a la privada”, reprochó. Especialmente preocupante ha sido la reacción de la Junta, intentando minimizar los hechos, metiéndose con las asociaciones, mintiendo y ahora con el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, alguien que “representa lo peor de la política: la mentira y la propaganda”. “Cuando Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz, lo que está diciendo es que no le importa ni las mujeres ni la sanidad; sólo le importa salvarse a sí mismo y a su Gobierno”, censuró.

En este punto, quiso manifestarse sobre lo ocurrido ayer en Martos, donde no pudo celebrarse un taller de prevención de cáncer de mama porque la Junta no autorizó la participación de un profesional sanitario. “Es de extrema gravedad. Que un Ayuntamiento quiera organizar un taller para prevención del cáncer de mama y que la Junta impida la participación de un profesional del distrito sanitario es absolutamente intolerable. Es una vergüenza. ¿A qué está jugando la Junta? ¿De verdad Juanma Moreno se dedica a boicotear un taller de prevención del cáncer de mama en un municipio?”, cuestiona.

Así las cosas, Latorre explicó que el PSOE “no se puede quedar impasible ante una situación tan tremenda como la que estamos viviendo” y anunció que la Oficina para la Atención de los Derechos de la Ciudadanía ha puesto en marcha un buzón en los 97 municipios de la provincia “para que las mujeres afectadas puedan ponerse en contacto para recibir asesoramiento, información y facilitar el contacto con las distintas asociaciones, porque éstas no tienen implantación en todo el territorio”. “Vamos a ser ese canal, ese cauce para ponerlas en contacto y que las asociaciones puedan representarlas”, apuntó.

La campaña que emprende la Oficina, que llegará a todo el territorio provincial, ofrece contactar a través de correo electrónico (oficinaderechosciudadania@jaen.psoeandalucia.es) y whatsapp (635257975). En la presentación han acompañado a Latorre el responsable de la Oficina, Valeriano Bermúdez, la secretaria de Igualdad, Raquel Ortiz, y la secretaria de Sanidad, Rocío Zamora.