El Grupo Municipal Socialista manifiesta su postura vigilante ante la aprobación en el Pleno de ayer de la creación de una empresa pública municipal destinada a gestionar la grúa, la limpieza de edificios municipales y los aparcamientos públicos.

Desde el PSOE se ha valorado positivamente que finalmente se haya eliminado del proyecto la posibilidad de que esta sociedad pueda asumir otros servicios municipales, algo que suponía un riesgo de privatización encubierta y pérdida de control público.

“Estaremos muy atentos para garantizar que esta nueva entidad cumpla exclusivamente con su cometido inicial y no se convierta en una herramienta para externalizar competencias municipales”, ha señalado el portavoz socialista, Javi Perales.

Por otro lado, el grupo socialista lamenta que la moción para la mejora de los accesos a la barriada de Santa Ana haya sido rechazada gracias al voto de calidad de la alcaldesa, pese a tratarse de una demanda vecinal que busca mejorar la seguridad y accesibilidad de los residentes.

Asimismo, la moción relativa al arreglo de la antigua carretera de la Enira ha quedado sobre la mesa, con el compromiso de retomarla para asegurar una actuación eficaz en esta vía que soporta un tráfico constante y en condiciones deficientes.