Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares, han desarticulado, un servicio de “telecoca”, en la localidad de Linares, con la detención de un hombre de unos 40 años, que repartía cocaína a domicilio, según se le solicitaba por teléfono.

Bajo la denominación de “Operación Karma” comenzó la investigación a mediados del mes de mayo, cuando se observó como éste varón, conocido por los investigadores, hacía uso de diferentes vehículos de gama media-alta y no se le conocía actividad laboral legal, realizando numerosos

desplazamientos diarios desde su domicilio hasta distintas ubicaciones de la ciudad, manteniendo breves contactos con “clientes”, para posteriormente regresar a su domicilio.

El modus operandi llevado a cabo por el detenido, denominado “telepollo”, consistía en, una vez recibidas multitud de llamadas telefónicas de consumidores que solicitaban pequeñas cantidades de cocaína para su consumo diario, éste se desplazaba a bordo de varios vehículos que disponía, hasta los domicilios o puntos de encuentro indicados, haciendo entrega al comprador, de la cantidad de droga que previamente, le habían solicitado.

Durante la investigación, fue localizada una cochera de su propiedad, a la cual accedía a diario, siempre de forma rápida y vigilante, lo que hizo sospechar a los investigadores, que allí podría ser el lugar donde preparara la dosis u ocultaba la sustancia estupefaciente.

Realizado registro de su domicilio y cochera, se interviene un total de 740 gramos de cocaína, 6.795 euros en billetes de curso legal, dos básculas de precisión, 2 kilogramos de sustancia de corte, varias hojas manuscritas con anotaciones, un teléfono móvil, munición de arma corta y 3 vehículos de gama alta.

También se localizó una prensa hidráulica de grandes dimensiones, que era utilizada para el prensado y empaquetado de la sustancia estupefaciente.

Reseñable el hecho de que la sustancia estupefaciente se encontraba oculta junto a una de las básculas, con restos de esta sustancia, oculto en el interior de un bolso de color negro, en un habitáculo perfectamente preparado a conciencia, ya que el mecanismo de apertura era por presión, y se encontraba tras una baldosa, la cual formaba parte del zócalo de la leñera y cocina.

Dicha sustancia, alcanzaría un valor en el mercado ilícito de 100.000 euros aproximadamente, según la “tabla de precios y purezas medias de las drogas en el mercado ilícito, correspondientes al primer semestre de 2025”, una vez sometida a un tratamiento de corte y dispuesta para la venta por gramos.

Una vez puesto el detenido a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número Cuatro decretó el ingreso en prisión sin fianza del mismo, por parte de la Autoridad Judicial.