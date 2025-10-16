Nuevas Generaciones y el Partido Popular de Linares han cerrado con un rotundo éxito, una nueva edición de su tradicional campaña solidaria de recogida de material escolar. Una iniciativa que cumple ya diez años ayudando a familias con dificultades a afrontar el inicio del curso escolar

La presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda, ha querido agradecer la solidaridad de la ciudadanía: “Es muy satisfactorio comprobar, año tras año, la implicación de los linarenses con esta campaña, que nació con el objetivo de apoyar a las familias en riesgo de exclusión social y facilitar la vuelta al colegio de los más pequeños”.

Del mismo modo, la dirigente popular ha subrayado la importancia de esta edición, marcada por el incremento de los precios del material escolar: “Estamos especialmente agradecidos a los linarenses, ya que muchas familias están viendo como el aumento de los precios provocado por la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez incrementa los gastos de su presupuesto familiar. Por ello pedimos a los representantes socialistas en Linares, que reclamen medidas efectivas para aliviar la presión económica de los hogares”.

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Linares, Martín de la Torre, ha destacado la implicación y compromiso de los jóvenes en esta iniciativa: “Nos sentimos profundamente orgullosos de cumplir más de una década de solidaridad con esta campaña que refleja el espíritu generoso de los jóvenes de Linares. Han aportado su tiempo, su esfuerzo y su ilusión para ayudar a quienes más lo necesitan.”

De la Torre ha recordado que los jóvenes del Partido Popular: “Siguen el ejemplo del Gobierno de Auxi del Olmo trabajando con ilusión y compromiso por una ciudad más abierta, sostenible y con un futuro lleno de oportunidades”.

En esta línea ha puesto en valor las políticas sociales que impulsa el actual Equipo de Gobierno: “Desde el Partido Popular estamos comprometidos con el bienestar de la ciudadanía, fomentando el desarrollo económico y el empleo en Linares a través de políticas activas y reales”.

El presidente de Nuevas Generaciones en la ciudad ha concluido anunciando la continuidad de las iniciativas solidarias del partido: “Seguiremos trabajando por Linares, impulsando nuevas acciones y manteniendo nuestras campañas tradicionales, como está recogida de material escolar o la campaña ‘Un kilo, una sonrisa’, que comenzaremos en los próximos meses”.

El material escolar recaudado será entregado a Cáritas de San Juan de Ávila encargada de distribuirlo, entre las familias que más lo necesiten.