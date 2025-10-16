El Ayuntamiento de Linares ha dado luz verde, en el pleno ordinario de hoy, al Dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Empresa, Empleo, Universidad, Contratación, Autónomos y Emprendedores sobre la aprobación de la constitución de una sociedad mercantil local para la gestión del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, grúa municipal y parking. Una propuesta que ha salido adelante con los votos favorables de los grupos municipales del PP y Vox y el voto negativo de los grupos municipales del PSOE y Para la Gente.

El concejal-delegado de Contratación, Raúl Caro-Accino, ha mostrado su satisfacción por esta aprobación, ya que, según ha indicado, “creamos una empresa pública para municipalizar servicios”, señalando que con esta iniciativa se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores. “Somos el primer equipo de Gobierno de este Ayuntamiento desde el año 1975 que plantea una empresa 100% pública de servicios, como solución a la precariedad de algunas de nuestras gentes, dando estabilidad, y por supuesto, hacerles la vida más feliz”, ha señalado.

En esa línea, Caro-Accino ha apuntado que esta propuesta cuenta con el consenso de la representación sindical mayoritaria del Ayuntamiento, al tiempo que ha aclarado que “la incorporación de cualquier otro servicio, además de los tres indicados, requeriría el mismo procedimiento que ahora, es decir, memoria, exposición, comisión y pleno; es decir, es el pleno, soberano, quien decide si se incorporan más servicios o no”.

Al término de la votación, dos representantes de las trabajadoras del servicio de limpieza de interiores han tomado la palabra para agradecer y poner en valor esta propuesta impulsada desde el equipo de Gobierno municipal.