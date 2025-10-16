La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Comercio y Hostelería, Michel Rentero, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), Eduardo Pérez, y el secretario general, Jesús Bustos, tras la reciente renovación de los cargos directivos de la entidad.

En este encuentro, Del Olmo les ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento para la puesta en marcha de diferentes actividades y proyectos que repercutan positivamente en el sector empresarial, comercial y hostelero, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la ciudad y la creación de empleo.