La Escuela Politécnica Superior de Linares acoge el próximo 22 de octubre la celebración de la Jornada ‘Las telecomunicaciones en la defensa: Guerra Electrónica y Ciberguerra en el siglo XXI’, organizada por el Departamento de Ingeniería de Telecomunicación.

Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer las tecnologías empleadas en la defensa en España, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones, así como informar de las múltiples salidas profesionales para los titulados de grados y máster de telecomunicación, así como de otras ingenierías de la Universidad de Jaén en un sector como es la defensa, que demanda profesionales formados y con ganas de desarrollar su carrera profesional.

Para ello, especialistas de la Defensa, de organismos como el ISDEFE, INTA o CETEDEX, así como de empresas que contratan con Defensa, ofrecerán una visón actualizada de las tecnologías y oportunidades de trabajo para los ingenieros de telecomunicación y otras ramas en la defensa en general y en la propia provincia de Jaén.

Las jornadas serán inauguradas por el Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz. La primera de las ponencias será ‘La Defensa Nacional’ y será impartida por el coronel Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, subdelegado de Defensa en Jaén. La segunda ponencia, titulada ‘Telecos en la Defensa y oportunidades en el CETEDEX’, será impartida por el coronel Javier Bermejo Higuera, jefe del Departamento TICS del INTA y jefe de Programa CETEDEX, junto a Anastasio Sánchez Bernal, consultor senior de ISDEFE, Oficina de Programa CETEDEX en Jaén. La tercera ponencia llevará por título ‘Protegiendo los sistemas y redes de Defensa: Anatomía de un incidente’, y será pronunciada por José Ignacio Siles Rueda, cybersecurity architecture team manager en Babel Group. Por último, se celebrará una mesa redonda de expertos en tecnologías y oportunidades en la Defensa.