El Patio de Cristales del Palacio Municipal acoge hasta el próximo 30 de octubre una Muestra Filatélica y Numismática organizada por el Centro de Estudios Linarenses (CEL) y el Círculo Filatélico y Numismático de Linares con motivo del 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares. Esta exposición se enmarca dentro de las actividades complementarias del IV Congreso de Historia de Linares del CEL, dedicado de forma monográfica a dicha efeméride, de ahí que también se haya presentado el sello y la tarjeta postal conmemorativos del citado congreso.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Cultura y presidenta del CEL, Susana Ferrer, ha inaugurado esta colección junto al presidente del Círculo Filatélico y Numismático de Linares, José Luis Córdoba, la directora académica del CEL, Rocío Carrascosa, y la directora de la oficina de Correos de Linares, Agustina Frat. Del Olmo ha destacado la labor que realizan las dos entidades impulsoras de esta exposición, que consta de varios paneles de filatelia, cartofilia, numismática, notafilia y vitofilia, en los que se exhiben sellos clásicos, tarjetas postales, monedas y billetes desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.