El Ayuntamiento de Linares ha dotado a la Policía Local de nuevos materiales para la mejora del equipamiento y del trabajo diario que realizan sus agentes. Entre las incorporaciones realizadas destacan un dron, cuatro cámaras de protección personal (bodycam) y tres generadores de corriente para las dependencias del Cuerpo, además de software de gestión policial con nuevas funcionalidades.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por la concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda, y el intendente-jefe de la Policía Local, José Pereira, ha destacado “la apuesta realizada desde el Ayuntamiento por nuestra Policía Local, que realiza una importante labor al servicio de la ciudadanía, para velar por su seguridad y su bienestar”. En esa línea, la alcaldesa ha recalcado que estos materiales se suman a otras incorporaciones efectuadas recientemente, como los dos vehículos que fueron adquiridos para la renovación del parque móvil, entre otros recursos.