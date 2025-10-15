La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Linares ha organizado, con motivo del Mes de la Movilidad Sostenible, una jornada especial dedicada a promover entre los más pequeños la importancia de una movilidad segura, responsable y respetuosa con el medio ambiente.

El evento, dirigido a niños y niñas de entre 2 y 16 años, se celebrará el sábado 19 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, en el espacio de Las Ocho Puertas, y contará con la participación activa de la Policía Local de Linares, que compartirá con los asistentes conocimientos prácticos sobre seguridad vial y movilidad sostenible.

Durante la mañana, los participantes podrán disfrutar de una divertida yincana y una espectacular exhibición de trial en bici, a cargo de Juanfra López, referente en este deporte. Además, colaborarán el Grupo Motero Linares y Twins Animations, que aportarán animación y actividades complementarias para hacer de la jornada una experiencia inolvidable.

La actividad, totalmente gratuita, está pensada para combinar educación, diversión y sostenibilidad, fomentando desde edades tempranas hábitos responsables y una mayor conciencia sobre la movilidad en la ciudad.