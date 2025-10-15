El PSOE de Jaén advierte de un supuesto proceso de “privatización general” que aseguran ha abierto el Ayuntamiento de Linares con la creación de una sociedad mercantil que se encargaría de numerosos servicios públicos en la ciudad y que se convertiría, aseveran, “en un Ayuntamiento paralelo”.

El secretario de Organización, Víctor Torres, traslada la “preocupación” del PSOE de Jaén “por este nuevo atentado que el PP quiere cometer mañana contra los servicios públicos” y cuestiona directamente a la derecha “si no ha escarmentado con el hundimiento de la sanidad pública, la educación o la dependencia que ha perpetrado desde la Junta de Andalucía”.

“Ahora el PP quiere crear un Ayuntamiento paralelo en Linares para privatizar buena parte de los servicios municipales, con lo que eso puede suponer de empeoramiento de los servicios públicos y de peligro para los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, advierte.

Torres avisa además de que la propuesta que lleva mañana el Ayuntamiento de Linares a pleno “es un auténtico disparate jurídico”, porque la empresa que se constituya “debe tener un cometido concreto y no puede tener un objeto social tan amplio, con el que abarque prácticamente cualquier área de actuación, como es el caso”.

“Jurídicamente es un dislate. No tiene ni pies ni cabeza. Y políticamente es una salvajada para privatizar los servicios públicos y seguir haciendo negocio, que es a lo que se dedica el PP allí donde gobierna, ya sea la Junta o el Ayuntamiento de Linares”, alerta Torres.