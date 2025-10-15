La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares organiza los días 17 y 18 de octubre una nueva edición de “DTiendas Linares”, una iniciativa enmarcada en el Plan de Apoyo al Comercio Minorista, impulsado por Cámara de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El evento cuenta con el apoyo del Área de Comercio del Ayuntamiento de Linares, así como del Centro Comercial Abierto de Linares (CCA) y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL).

Dos jornadas dedicadas al comercio, la moda y la dinamización urbana

Durante el viernes 17 por la tarde, la Plaza del Ayuntamiento se convertirá en la pasarela de la moda local, donde participarán los comercios Little Kings, Palmas Palmitas, Diminutos, Ellos y Carmen y Lola, que presentarán las tendencias de la nueva temporada. El desfile servirá también como escenario solidario: la Marcha de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Linares culminará en este espacio, y durante el acto se procederá a la lectura del manifiesto de la entidad.

Además, durante el desfile se celebrará un sorteo exclusivo entre las personas presentes, con cinco cheques de 100 euros para gastar en cada uno de los comercios participantes en el desfile y 15 tarjetas Pockey de 30 euros para canjear en los comercios adheridos a la plataforma.

El sábado 18 por la mañana, las calles del centro comercial abierto de Linares se llenarán de tiendas en la calle, actividades y talleres infantiles.

Apoyo al comercio minorista y fortalecimiento del tejido urbano

“DTiendas Linares” forma parte de las acciones del Plan de Apoyo al Comercio Minorista, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad del pequeño comercio, promover su digitalización y dinamizar los centros urbanos como espacios vivos de encuentro, consumo y cultura.

Con este tipo de iniciativas, la Cámara de Comercio de Linares y las entidades colaboradoras refuerzan su compromiso con el fomento del comercio local, la atracción de visitantes y la reactivación de la economía urbana.