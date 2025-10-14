La Cantera del Real Club de Tenis de Mesa de Linares sigue dando alegrías…. también en categoría absoluta. El pasado sábado se disputaba la Copa Andalucía IMDECO en las instalaciones del CD Córdoba 6 a 8 y hasta allí se desplazaban Eduardo Cano y Rodrigo Domínguez para representar al Real Club Tenis de Mesa Linares. Este evento se celebraba en categoría absoluta, si bien, podían inscribirse deportistas de diferentes edades.

En la prueba individual, tanto Cano como Domínguez se quedaron a un paso de los puesto de honor, pero sería en la modalidad de dobles donde nos proporcionaban una inmensa alegría. Los nuestros fueron pasando de rondas no sin dificultades, y es que el nivel de los competidores era excelso. La final la disputaban ante una de las parejas de favoritos, formada por los jugadores del CTM La Rambla, Alfonso Jiménez y Jose Luis Oña. Los nuestros no eran los favoritos, pero formaron una simbiosis perfecta. La concentración y la paciencia de Edu Cano, y el gen ganador de Rodrigo nos iba a proporcionar un partido tremendamente disputado. Los nuestros se anotaban el triunfo por 3-0, si bien, la pareja rival ofreció inmensas dificultades a los nuestros. Como decíamos anteriormente, Jiménez y Oña eran favoritos para llevarse el título, pero los nuestros sacaron su mejor versión.

Aquí queremos destacar que Rodrigo Domínguez aún está en edad juvenil, siendo Eduardo Cano el más joven compitiendo en categoría cadete. Ambos formarán parte esta temporada de los equipos de Segunda División de nuestro Club, pudiendo participar también en Liga Andalucía. Este título habla muy bien del trabajo que se viene realizando en nuestra entidad y de la importancia de trabajar en un Centro de Tecnificación que te permite entrenar tanto por las mañanas como por las tardes.

Sin duda alguna, este éxito de Edu y Rodrigo es su triunfo, pero también el de toda una cantera que trabaja en nuestro CEEDA y Centro de Tecnificación. Los Campeones de la Copa Andalucía son de Linares y del Real Club Tenis de Mesa Linares. ¡¡Orgullosos de vosotros!!