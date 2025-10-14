El tenis de mesa linarense vuelve a brillar en el panorama autonómico. Este fin de semana, el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa para personas con discapacidad, celebrado en Sevilla, ha dejado grandes resultados para los deportistas del Real Club Tenis de Mesa Linares y el CD Indiana Games, que han regresado con cuatro medallas y una enorme dosis de orgullo.

Las victorias más destacadas llegaron de la mano de Ferrán Paredes, que se proclamó campeón en la categoría Adaptada, y de Edgar Núñez, que hizo lo propio en la categoría Pie, demostrando ambos su excelente nivel y constancia.

En la competición por equipos, el Tecnigen Linares, integrado por Javier Moreno y Ferrán Paredes, logró el subcampeonato en Adaptada, mientras que el conjunto del CD Indiana Games, formado por Edgar Núñez, Hugo Jiménez y Enrique Sánchez, alcanzó una meritoria cuarta posición en Pie. También participaron Alfonso López y José María Hervás, quienes completaron una notable actuación.

Más allá de los resultados, la cita andaluza volvió a subrayar el espíritu integrador y la pasión que mueve a estos deportistas. Desde los clubes linarenses destacan que “más allá de las medallas, lo importante es disfrutar, convivir y demostrar que todos tenemos un lugar en el deporte”.

El Real Club Tenis de Mesa Linares y el CD Indiana Games continúan apostando por una práctica deportiva inclusiva, en la que mujeres, hombres, jóvenes, niños y personas con discapacidad comparten espacio, esfuerzo y valores en igualdad. Un ejemplo de superación y compromiso que sigue haciendo crecer al deporte linarense.