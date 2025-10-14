El Cementerio Municipal de San José acogerá el próximo 31 de octubre, a las 20:00 horas, la iniciativa ‘El Jardín de los Recuerdos’, una visita guiada nocturna que invita a descubrir este espacio desde el punto de vista de la historia, el arte y la memoria. Organizada por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares, la propuesta se ha diseñado de la mano del Conservatorio Profesional de Música ‘Andrés Segovia’ y está relacionada con un marcado sentido artístico a lo largo de la actividad.

“Se han incorporado una serie de acciones de corte artístico y emocional que generarán un entorno icónico para que la experiencia sensorial relacionada con la visita sea mucho más completa y enriquecedora. Se ha cuidado especialmente todo elemento que mantenga una relación con las emociones, el momento y el contexto en el que se desarrolla la acción, buscando que todo se adecúe al carácter íntimo y místico de una visita nocturna al Cementerio de San José”, ha señalado el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás.

El edil ha indicado que esta propuesta se enmarca en la línea de otras experiencias desarrolladas en ciudades europeas, donde se pone en valor la dimensión artística, sensorial y devocional de los cementerios como espacios de memoria y cultura. Inscripción gratuita y obligatoria en el enlace https://www.ciudaddelinares.es/el-jardin-de-los-recuerdos.