La Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama ‘Corazones Rosas’ y la Asociación Socioeducativa y Cultural Poveda se han adherido al nuevo convenio de subvenciones impulsado por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada, Mamen Muñoz, ha firmado el convenio con representantes de ambas entidades.

27 asociaciones del ámbito sociosanitario y de discapacidad fueron beneficiarias el año pasado de este nuevo convenio de Bienestar Social, que tiene como principal objetivo la promoción del asociacionismo por parte del Ayuntamiento. Durante la firma, la alcaldesa ha puesto en valor el importante trabajo diario que realizan ambas asociaciones, destacando además el papel clave que ejerce el voluntariado.

Así mismo, Auxi del Olmo ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento a ‘Corazones Rosas’ para la celebración de su IV Carrera-Marcha de la Mujer, programada para el próximo día 18, a las 18:00 horas, en el Paseo de Linareojs, con fines solidarios.