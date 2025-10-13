El próximo 23 de octubre a las 20:00 horas, el Teatro Infanta Leonor de Jaén acogerá un concierto conmemorativo del 1200 aniversario del Santo Reino, una efeméride histórica para la ciudad. La cita contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de la maestra jiennense Lucía Marín, y rendirá homenaje al compositor Emilio Cebrián, figura emblemática de la cultura musical jiennense.

Tras convertirse en la primera directora española en dirigir en Australia en noviembre de 2024, Lucía Marín asume este nuevo reto al frente de una de las orquestas más prestigiosas de Andalucía. El concierto forma parte de los actos institucionales que celebran los 1200 años de la capitalidad de Jaén y será un reconocimiento sonoro y simbólico a la obra del maestro Cebrián, cuyas composiciones han marcado generaciones dentro y fuera de la provincia. Este concierto se interpretará también el 24 de octubre en el Teatro Villamarta de Jerez dentro del ciclo Andalucía Sinfónica.

Emilio Cebrián es uno de los compositores más significativos de la historia musical de Jaén. Sus pasodobles, marchas y poemas sinfónicos forman parte del imaginario colectivo de la provincia, y su legado perdura en los repertorios de bandas y agrupaciones de todo el país. Este homenaje pretende situar su obra en el lugar que merece dentro del repertorio orquestal español, con especial atención a dos de sus piezas más representativas: «Una Noche en Granada» y «Acuarelas Campesinas», que serán estrenadas en versión orquestal durante el concierto.

Estas nuevas orquestaciones nacen de una iniciativa de la propia Lucía Marín, quien propuso al compositor y orquestador Rafael Peralta, también jiennense, llevar a cabo esta labor de recuperación patrimonial con el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén. El proyecto no solo engrandece el patrimonio musical local, sino que contribuye a enriquecer el repertorio sinfónico nacional. El programa incluirá además obras de marcado carácter español y jiennense, comenzando con el célebre pasodoble «Suspiros de España», del marteño Antonio Álvarez Alonso, y la interpretación de la «Suite Sinfónica de Curro el de Lora», basada en la zarzuela homónima del compositor granadino Francisco Alonso, en el centenario de su estreno.

Lucía Marín, considerada una de las batutas más prometedoras del panorama musical actual, cuenta con una sólida trayectoria nacional e internacional. Ha dirigido formaciones como la Orquesta Nacional de España, la RTVE, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Galicia, Euskadi, entre otras, y ha debutado en escenarios de prestigio como el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, la Ópera de Oviedo y la de Bilbao. En 2025 ha lanzado su primer disco, Galdosiana Orchestral Works, junto a la compositora Laura Vega, trabajo que ha sido nominado a los Premios de la Música de España.

Entre sus reconocimientos destacan galardones como el Premio de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Andaluces del Futuro, Jaén Joven, Cultura Viva – Artista Revelación, Ideal de Cultura, Mujer Única y la Bandera de Andalucía. Desde 2024, forma parte de la Academia de la Música de España.