Foto: Policía Local Linares

Linares continúa avanzando en la especialización de sus cuerpos de seguridad con la clausura del curso de Ciberseguridad en el ámbito policial, una iniciativa organizada por la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI) que ha permitido a los agentes locales adquirir conocimientos actualizados sobre la protección digital y la prevención de delitos en entornos tecnológicos.

El acto de clausura, celebrado hoy, ha estado presidido por la concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda García, y el intendente jefe de la Policía Local de Linares, José Pereira Melgarejo, quienes han hecho entrega de los diplomas acreditativos a los participantes.

Durante su intervención, Aranda ha destacado “la importancia de seguir apostando por la formación continua de nuestros agentes en materias tan sensibles y actuales como la ciberseguridad”, subrayando que “la prevención y la respuesta eficaz ante amenazas digitales son hoy pilares fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana”.

El curso ha sido impartido por profesionales de la empresa IaaS365, entidad reconocida por su trayectoria en soluciones avanzadas de ciberseguridad y protección de datos. Su participación ha aportado un enfoque práctico y altamente especializado, adaptado a las necesidades del entorno policial.

Con esta acción formativa, Linares refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia en materia de seguridad, dotando a sus agentes de herramientas y conocimientos esenciales para afrontar los desafíos del mundo digital.