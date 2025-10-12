El Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” se ha reunido este viernes, en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, para conocer de primera mano la metodología diseñada para la elaboración de la Estrategia Jaén 2030 y

los diez ámbitos estratégicos definidos para afrontar los retos del futuro de la provincia: “Jaén, industrial”, “Jaén, compromiso climático”, “Jaén, motor de innovación y CETEDEX”, “Jaén, cultural y educativa”, “Jaén, paraíso interior”, “Jaén, excelencia mundial en aceite de oliva”, “Jaén,

conectividad territorial y progreso”, “Jaén, inclusiva e igualitaria para la convivencia y el bienestar social”, “Jaén, planificación y acción frente al reto demográfico” y “Jaén, empleo y emprendimiento”.

El presidente de la Fundación Estrategias y de la Diputación Provincial, Paco Reyes, ha resaltado que “esta sesión de trabajo tiene como fin avanzar en la construcción de la provincia que queremos, definiendo los pasos que nos llevarán a confeccionar una nueva hoja de ruta, que debe

ser libro de cabecera de todas las administraciones”. De igual forma, Reyes destaca que “la planificación estratégica es una herramienta imprescindible que ha marcado un antes y un después en la forma de entender el desarrollo de nuestro territorio y, ahora más que nunca, es el momento de Jaén y hay que aprovecharlo para seguir construyendo la provincia que soñamos y merecemos”.

Por su parte, el coordinador de la Estrategia Jaén 2030, Sergio Berrios, ha resaltado que “este III Plan confeccionará el futuro que todos y todas deseamos a través de un amplio proceso participativo en el que queremos que tenga cabida la máxima representación de la sociedad

jiennense, con objeto de diseñar un modelo de provincia cimentado desde la unidad, colaboración y visión compartida”.

En esta sesión extraordinaria del Patronato, se ha aprobado también la metodología a llevar a cabo en las Comisiones de Trabajo de la Estrategia Jaén 2030 y se ha designado a las personas que van a ejercer de comisionadas y secretarias en cada una de ellas.

Finalmente, los patronos de la Fundación Estrategias han acordado la constitución de una Asamblea de Colaboradores/as, órgano destinado a recopilar las aportaciones de la sociedad jiennense a las líneas estratégicas de este III Plan. Asimismo, se han designado las personas que

ejercerán la presidencia, vicepresidencia y secretaria de esta asamblea.