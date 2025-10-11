Miguel Mendiola (Madrid) y Manuel Molina (Linares) codirectores y coguionistas nacidos ambos en 1999, acaban de fundar la productora de cine de terror PUÑALADA FILMS.

“Olivos Sangrientos”, un cortometraje que mezcla el slasher sangriento con la comedia negra, es el segundo proyecto que realizan bajo el sello PUÑALADA, siendo el primero “El Huésped”, una historia de terror psicológico con tintes de horror cósmico.

“Olivos Sangrientos” cuenta la historia de Guille, un joven de ciudad que va a conocer a la familia de su novia a un recóndito pueblo de Jaén. Lo que no espera es que su futura familia política sea en realidad una panda de locos sádicos que quieren asesinarle.

El proyecto está apadrinado por José Casas (aka Galleta del Lejano Oeste), cineasta linarense reconocido en el mundo del cine fantástico y de terror. La intención de los directores con este cortometraje es trasladar los códigos del cine slasher y gore (con La matanza de Texas como mayor referente), a un contexto más cercano como es el Jaén rural. Otro elemento clave del proyecto es el equilibrio que mantiene entre el terror y la comedia negra, remarcando los estereotipos patrios.

Para conseguir este homenaje al cine de género, “Olivos Sangrientos” se apoya principalmente en el potente trabajo visual del director de fotografía jienense Alex Catena, los sangrientos efectos prácticos del artista madrileño Lagartija FX, la terrorífica composición del músico (también jienense), Sitoh Ortega y el afilado montaje de la madrileña Carolina Edo, (tercer miembro del sello PUÑALADA).

Otra de las grandes bazas de “Olivos Sangrientos” son sus macabros y retorcidos personajes. Los actores jienenses Amada Santos, Marcos Hita y Paola Olavarría dan vida a la pintoresca e impredecible familia Aceituno, mientras que el granaíno Álvaro Gualda interpreta al pobre diablo que tratará de escapar para salvar el pellejo.

El cortometraje ha sido recientemente galardonado con el premio “Mejor Cortometraje Provincial” en la XIII edición del festival de cine Rodando por Jaén. En los próximos meses comenzará su infernal recorrido por festivales de terror y fantástico tanto nacionales como internacionales