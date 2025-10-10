El Teatro Cervantes acogerá el próximo 25 de octubre, a las 21:00 horas, un concierto organizado por la Asociación Diferarte a beneficio de la Asociación Pídeme la Luna, en el que actuarán la soprano Nieves Romero y el tenor Gabriel Blanco, acompañados al piano por el maestro Mijail Studyonov y con la participación de la Orquesta de la Comunidad de Castilla La Mancha, bajo la batuta de su director, Francisco Antonio Moya.

La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha mostrado su apoyo a esta cita, destacando el carácter solidario de la misma, ya que la recaudación se destinará íntegramente a ‘Pídeme la Luna’, asociación que ayuda a cumplir los sueños de los niños que padecen cáncer en la provincia de Jaén. Las entradas pueden adquirirse al precio de 8 euros en Notaría Rojas González de Linares, Pedro Narváez Fotógrafo de Baeza y Centro Óptico Jesús de Úbeda.