La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por los concejales-delegados de Obras y de Salud, Michel Rentero y Antonio Luis Hervás, ha visitado la marquesina que se ha construido junto al Centro de Salud Virgen de Linarejos para la protección solar de la zona de estacionamiento de ambulancias y taxis. Una actuación que, impulsada desde el Ayuntamiento, supone una mejora para el transporte sanitario y los profesionales del sector del taxi, según ha destacado la alcaldesa.

“La zona exterior de este edificio contaba con aparcamientos descubiertos donde las ambulancias y los taxis permanecían a merced del sol, la lluvia y las temperaturas extremas, pero con esta nueva estructura se protegen de dichos efectos meteorológicos y ambientales, mejorando así su labor y condiciones”, ha señalado Del Olmo. En la visita también ha participado la directora del Centro de Salud Virgen de Linarejos, Antonia Rodríguez, y directivos del Área Sanitaria Norte de Jaén.