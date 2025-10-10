El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, afirmó hoy que “las mejores noticias que se han producido en las mayores ciudades de la provincia en los últimos años tienen el sello socialista”. Puso como ejemplo el reciente anuncio del Gobierno de España de destinar 100 millones de euros de fondos EDIL a la provincia, de los que casi 60 millones van a llegar a los municipios mayores de 20.000 habitantes (Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá la Real).

Latorre hizo estas declaraciones antes de mantener una reunión con el G-7, el Grupo de los 7 municipios con mayor población de la provincia, donde el PSOE tiene “clara vocación de Gobierno”. “Hemos gobernado en las 7 y cuando lo hemos hecho hemos marcado la diferencia”, apuntó. En este sentido, recalcó que Linares, Andújar, Alcalá la Real y Bailén “han crecido y avanzado” cuando han tenido alcaldes y alcaldesas socialistas, mientras que en la actualidad Jaén, Úbeda y Martos “marcan esa diferencia”.

“La marcamos con la gestión seria y rigurosa de Emilio Torres en Martos, donde está reforzando su poderío industrial; con la pujanza y transformación que ha experimentado Úbeda de la mano de Toni Olivares; o con la capacidad de Julio Millán para volver a levantar a la capital y atraer importantísimos proyectos para el desarrollo económico y social de la ciudad”, resumió.

Así las cosas, indicó que el objetivo del PSOE en las elecciones municipales de 2027 “será hacer pleno al 7 en estos ayuntamientos”, porque “creemos que un alcalde o alcaldesa socialista es lo que más les conviene a sus vecinos y vecinas”.

Latorre valoró esos 100 millones de euros del Gobierno de España “que van a impulsar la transformación de 65 municipios de la provincia, que van a llegar a la práctica totalidad de nuestras comarcas y van a suponer un revulsivo de primer nivel para nuestros pueblos”. Argumentó que es “una apuesta sin precedentes por el desarrollo sostenible de la provincia a través de proyectos locales y comarcales con los que se abrirá un horizonte de oportunidades para generar riqueza y empleo”. “Y todo esto tiene la marca del PSOE, la marca de un partido que cree en la provincia y de un Gobierno de España que ha colocado esta tierra en la primera línea de su agenda política y que busca sentar las bases para el despegue de esta tierra”, señaló.

En este escenario, preguntó “dónde están el PP, la Junta de Andalucía y Juanma Moreno”, que no tienen ni un solo proyecto emblemático ni una inversión relevante tras 7 años de Gobierno. Les afeó que se hayan atrevido a criticar la nueva inversión del Gobierno de España “cuando la hoja de servicios de la Junta con Jaén está en blanco”. “Ojalá la Junta hiciera por esta provincia la décima parte de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Por desgracia, lo único a lo que se ha dedicado Juanma Moreno en todo este tiempo ha sido a destruir la sanidad pública y a poner en riesgo la salud y la vida de la gente”, censuró.