La Junta de Andalucía ha destinado 75 millones de euros en la provincia de Jaén desde el año 2020 a través de las 2 convocatorias de subvenciones dirigidas a la modernización de maquinaria agrícola. Una línea de incentivos que, como ha explicado el delegado del Gobierno, Jesús Estrella, busca facilitar la adquisición de nuevo equipamiento con el objetivo de sumar esfuerzos de cara a la innovación en el sector.

Así lo ha subrayado en su visita a la empresa Trivium Agronomía y Maquinaria, en Úbeda, donde, acompañado por la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, ha recordado que “apostar por la modernización del campo jiennense es apostar por la innovación, por la eficiencia, por la competitividad y por conquistar más mercados, todo ello siendo más sostenibles y también más rentables”.

Igualmente, el delegado del Gobierno ha incidido en el impacto de estas ayudas en la economía local con esta línea de subvenciones que, únicamente en la última convocatoria, ha supuesto 44 millones de euros para más de 800 agricultores. Acompañado por el jefe de ventas de John Deere en las provincias de Jaén y Córdoba, Juan Cuadra, Jesús Estrella ha puesto en valor “la revolución que estas ayudas suponen no sólo a la hora de contribuir a la reducción de la siniestralidad en el campo, con vehículos más modernos y seguros, sino también para los concesionarios de maquinaria de la provincia que, como en este caso de Úbeda, se dedican al sector”.

Un punto en el que ha detallado que estas ayudas en la provincia de Jaén han contribuido a que las ventas de maquinaria agrícola se dupliquen: “esto supone una importante inyección económica puesta al servicio del desarrollo del territorio, al mismo tiempo que fortalecemos un sector tan importante, el dedicado a la venta de maquinaria, en una provincia como la de Jaén, eminentemente agrícola, donde el olivar tiene un protagonismo especial que, desde el Gobierno de la Junta, reforzamos”.

Además, el delegado del Gobierno ha recordado que gran parte de los beneficiarios de estas ayudas, en su última convocatoria, han sido recibidas por jóvenes agricultores que se han incorporado al campo jiennense.

Jesús Estrella ha puesto en valor que la provincia de Jaén acumula el 58% del total de la financiación de la última convocatoria de esta línea de subvenciones, con una partida específica para el sector olivarero.