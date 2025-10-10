El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha presentado una campaña de apoyo al comercio local con la que el partido quiere visibilizar la importancia del consumo de proximidad. La iniciativa se desplegará en las pantallas informativas de la ciudad y mediante el reparto de folletos.

Perales ha señalado que “el comercio local es vida, empleo y cohesión social, y hoy más que nunca necesita apoyo real”. El líder socialista lamentó el deterioro de zonas históricamente comerciales, como la calle Antón de Jaén o la calle Baños, donde el cierre de locales es ya una imagen cotidiana: “Es una pena recorrer estas calles y comprobar cómo se van apagando escaparates que durante años dieron trabajo y vida a nuestra ciudad”.

Perales recuerda que desde hace más de un año el PSOE ha presentado varias mociones en el Ayuntamiento para poner en marcha ayudas directas al comercio y la hostelería, todas ellas rechazadas por el equipo de gobierno del Partido Popular de Auxiliadora del Olmo.

La campaña socialista busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de comprar en los establecimientos de Linares y poner en valor su papel en la economía local. “Cada compra en una tienda de Linares es un impulso al empleo, a la economía y a los servicios que disfrutamos todos. Son miles de familias las que dependen del comercio local, y cada euro que se gasta aquí se queda aquí, generando oportunidades”, ha subrayado el secretario general.

Además de la campaña visual y de sensibilización, Javi Perales ha anunciado que seguirá trabajando en nuevas propuestas para impulsar al pequeño comercio y lograr que el Ayuntamiento destine ayudas específicas que contribuyan al mismo. “Nosotros creemos en una ciudad viva, con calles llenas de actividad y con negocios que sigan siendo orgullo de sus vecinos. Por eso, mientras otros miran hacia otro lado, el PSOE de Linares seguirá apoyando a su comercio, escuchando a sus profesionales y proponiendo medidas que generen empleo y futuro”, ha concluido Perales.