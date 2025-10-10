La nueva Escuela Municipal de Ajedrez, impulsada recientemente desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares, ha comenzado hoy su andadura con la participación de veinte alumnos. El concejal-delegado Martín de la Torre ha visitado la primera clase de esta iniciativa formativa, que se celebrará todos los jueves, de 17:00 a 19:00 horas, en la Casa de la Juventud.

“Con esta actividad acercamos el ajedrez a los más jóvenes y reforzamos nuestra apuesta por esta disciplina deportiva que tanta importancia y repercusión tiene en nuestra ciudad”, ha señalado De la Torre, quien ha destacado que se han tenido que ampliar las plazas disponibles inicialmente debido a la cantidad de solicitudes recibidas para formar parte de esta escuela.

“Desde el Área de Juventud y este equipo de Gobierno apostamos por el ajedrez para que Linares vuelva a ser epicentro, de ahí la organización de actividades de este tipo y que apoyemos la celebración de campeonatos y grandes torneos en nuestra ciudad”, ha agregado el concejal.