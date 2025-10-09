NOTA : EN BREVE AÑADIREMOS EL VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Linares, a través del Área de Salud y Consumo, impulsa nuevas acciones para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la limpieza de excrementos y orines de mascotas en las calles. Así, se ha procedido a la instalación de una carpa informativa en el Pasaje del Comercio para repartir entre los vecinos dípticos y material, una iniciativa con la que se da continuidad a la campaña ‘Juntos cuidamos Linares’, que comenzó hace unos meses con la colocación de banderolas en las farolas.

El concejal-delegado de Salud, Antonio Luis Hervás, ha señalado que “esta campaña se enmarca en las líneas estratégicas de los grupos de trabajo del I Plan Local de Salud, ya que una de las conclusiones es la preocupación de la ciudadanía por la higiene y la limpieza en las calles en relación a las mascotas”, al tiempo que ha indicado que estas acciones se desarrollarán de forma puntual en otras zonas de la ciudad. “Estamos repartiendo botellitas porque se recomienda pulverizar agua con vinagre para diluir los orines y evitar suciedad y malos olores en las calles. Estamos comprometidos con la limpieza, la seguridad y la salud de la población”, ha agregado Hervás.

Esta campaña está coordinada junto a la Policía Local, encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales vinculadas a la tenencia de animales domésticos, ya que “el objetivo es informar y concienciar para mantener la ciudad mucho más limpia y libre de focos de infección, de tal manera que vigilaremos que las personas que van con sus mascotas limpien y recojan los restos que dejan los animales en calles y parques”, según ha indicado la concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda.