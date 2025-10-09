La concejala-delegada de Cultura y Festejos, Susana Ferrer, ha presentado el nuevo festival ‘Stereo Linares Underground 2026’, que se celebrará del 31 de enero al 18 de julio del próximo año con diferentes actuaciones en varios emplazamientos de la ciudad. La edil ha señalado que esta cita es “una apuesta firme por la música alternativa, en la que tendrán cabida grupos emergentes y consolidados, y por supuesto artistas locales. Por citar algunos de los que nos acompañarán, José Ignacio Lapido, La Bien Querida, Los Planetas, Ángel Stanich, Carlitos Hojas, D’Órdago o María Calaveras”.

“Este cartel congrega voces veteranas y nuevas, y lo que se busca es atraer a a todo tipo de público, especialmente joven y de mediana edad, tanto de Linares como de otros lugares. El festival concluirá con un concierto en el que actuarán varios grupos, y para este ciclo los escenarios escogidos son varios, como el Teatro Cervantes, El Pósito, la Estación de Madrid o el Silo del Cereal”, ha señalado Ferrer, quien ha afirmado que “‘Stereo Linares Underground 2026’ es una apuesta novedosa, divertida, creativa y moderna de este equipo de Gobierno porque estamos seguros de que la cultura es un motor económico importante y una palanca transformadora para la sociedad”.

En la presentación también ha participado Javier Hernández Aranzana, director y organizador del festival, quien ha explicado que una vez al mes habrá conciertos en acústico, a los que podrán sumarse nuevas actuaciones, y actividades complementarias.