Los profesionales sanitarios y no sanitarios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, tanto en el Hospital Universitario San Agustín, de Linares, como en los centros de salud y consultorios de su área de referencia, han comenzado a vacunarse contra la gripe y la covid a través de la campaña de vacunación puesta en marcha por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo.

En esta campaña 2025-26, desde Salud y Consumo se hace un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, y así alcanzar unos niveles de protección mayor frente a la gripe. En los centros sanitarios también se vacunará a los estudiantes que desarrollen sus prácticas durante estos meses.

En esta fase de vacunación antigripal -la primera comenzó el 30 de septiembre en menores de 6 a 59 meses, embarazadas y docentes de menores de 5 años- también se va a vacunar a profesionales sanitarios y sociosanitarios de residencias de mayores.