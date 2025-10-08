Nuevas Generaciones del Partido Popular de Linares ha celebrado una reunión de trabajo, que marca el inicio del curso político 2025-2026. El encuentro, en el que participaron los integrantes de la organización juvenil sirvió para analizar los principales retos del nuevo periodo y definir las líneas de acción, que se desarrollarán en los próximos meses.

Durante la sesión, se abordaron asuntos relacionados con la participación juvenil, la mejora de oportunidades para los jóvenes de Linares y la importancia de seguir promoviendo políticas que impulsen el empleo, la educación y la vivienda joven.

El presidente de Nuevas Generaciones Linares, Martín de la Torre destacó que: “Esta reunión supone el punto de partida de un nuevo curso político, en el que queremos seguir trabajando por y para los jóvenes de nuestra ciudad. Nuestro compromiso es escuchar sus inquietudes y trasladarlas al Partido Popular, para construir un futuro con más oportunidades en Linares”.

Por su parte, el secretario general de NNGG-Linares, Nicolás Blanca subrayó: “Nuevas Generaciones seguirá siendo un espacio abierto al debate y a la participación activa de la juventud. Queremos seguir sumando ideas y proyectos que contribuyan a mejorar la vida de los jóvenes linarenses”.

En este sentido, los jóvenes populares pusieron en valor la firme apuesta del Gobierno de Auxi del Olmo para impulsar políticas destinadas a la juventud: “Cabe destacar las medidas impulsadas por el equipo de gobierno del Partido Popular para fomentar el empleo joven, apoyar el talento local y ofrecer iniciativas formativas y culturales, demostrando así su compromiso con el presente y el futuro de Linares.