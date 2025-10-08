La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Participación Ciudadana, Mamen Muñoz, y el concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos Los Sauces, continuando así con la ronda de encuentros que se mantienen desde el Ayuntamiento para escuchar a los vecinos.

En esta reunión se han recabado las principales necesidades que presenta el barrio, vinculadas principalmente a tareas de mantenimiento en calles, jardinería, así como otras actuaciones puntuales a realizar.