Linares exhibirá un año más sus principales recursos turísticos y culturales en Tierra Adentro, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en IFEJA. El concejal-delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Enrique Mendoza, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento para mostrar los atractivos de la ciudad, que contará con su propio stand en esta feria. Así, el Conjunto Arqueológico de Cástulo será uno de los principales protagonistas, junto con la riqueza y singularidad del patrimonio minero, el Museo de Raphael o el nuevo sendero señalizado PR-A 510 ‘Cástulo, ciudad deseada’, inaugurado recientemente y cuyo punto de inicio es el Hospital de los Marqueses.

“Volvemos un año más para mostrar a los visitantes de Tierra Adentro todo nuestro potencial turístico, lúdico y cultural. Linares se vive con los cinco sentidos y es precisamente eso lo que pretendemos que perciban las personas que se acerquen a nuestro stand, que degusten un poquito de Linares y vengan a visitar la ciudad para disfrutar de todos sus encantos”, ha señalado el edil.

Fiestas Ibero Romanas de Cástulo

En otro orden de cosas, y ante lo manifestado en redes sociales sobre la subvención de Diputación a las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo, que el pasado año ascendió a 6.500 euros, el concejal de Turismo ha manifestado: “Es otra decepción más, desde mi punto de vista, Diputación ha vuelto a cometer otro error no estimando el recurso de reposición que interpusimos, y aunque estamos en plazo para recurrir su decisión, lo cierto es que estamos planteándonos seriamente no ejercitar más acciones, dejándolo estar, y buscar aportaciones económicas para las Fiestas Íbero Romanas en otras administraciones que parecen más receptivas a Linares. En el cartel oficial de las Fiestas Íbero Romanas de 2025 figuraba el logo de Diputación de Jaén, quizá es el momento de revisar para el próximo año si, con lo que aporta a las Fiestas, es mejor buscar otros patrocinadores públicos y/o privados o no, lo que valoraremos pronto”.

En esa línea, Mendoza ha agregado que “Linares y los participantes de las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo pueden estar tranquilos porque las Fiestas no corren ningún peligro sin esos 6.500 euros, que no suponen ni el 5% de su presupuesto, y además puedo garantizar que en 2026 las Fiestas contarán con el mayor presupuesto de su historia, con o sin Diputación”. “Ahora toca disfrutar de la Gala Cástulo Vive, cuya séptima edición se celebrará a finales de mes, concretamente el 25 de octubre, a las 11:45 horas, en el Teatro Cervantes, y es un reconocimiento a todas esas personas y colectivos que las hacen posible”, ha indicado el edil.