Más de 200 usuarios de los Centros de Participación Activa de Santisteban del Puerto, Úbeda, Orcera, Villacarrillo, Jódar y Linares han participado este martes en una ruta de senderismo enmarcada en la programación que la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha organizado con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

La delegada territorial, Ángela Hidalgo, acompañada por la concejal de Igualdad, Diversidad, Participación Ciudadana y Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, Mamen Muñoz, ha acompañado a los usuarios en este encuentro que ha transcurrido por el sendero de la Mina del Mimbre y que, como ha explicado, «aúna naturaleza, convivencia y salud» y «promueve hábitos de vida saludable entre los usuarios de estos Centros de Participación Activa». Esta es una de las actividades programadas en la provincia con motivo del que se ha denominado ‘Mes del Mayor’, que comenzó con una gala de premios literarios en Jaén y que continuará con un encuentro de pintura en la calle también en la capital el próximo 10 de octubre. La clausura tendrá lugar en Bailén el día 21 con una jornada de convivencia.