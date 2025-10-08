El próximo 15 de octubre, las instalaciones de Cetemet, ubicadas en el Parque Científico Tecnológico Santana de Linares, serán el escenario de una nueva edición del Tekpyme Info Club, un encuentro profesional impulsado por la empresa tecnológica Tekpyme y orientado a CISOs, CTOs y responsables IT de referencia en Andalucía.

El evento se desarrollará de 09:30 a 11:30 horas y tiene como objetivo fomentar la formación, el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre los principales actores del sector tecnológico y de la ciberseguridad.

Durante la jornada se abordarán, desde un enfoque eminentemente práctico, los retos actuales en materia de sistemas, comunicaciones y seguridad digital, contando con la participación de fabricantes tecnológicos de primer nivel.

La agenda contempla tres bloques temáticos principales:

Sophos , que presentará su solución MDR (Managed Detection and Response) , centrada en la protección avanzada gestionada 24/7.

ClientCommunicator 360 IA , que mostrará cómo la inteligencia artificial está transformando la comunicación empresarial .

Tekpyme, que cerrará las ponencias con un apartado dedicado a infraestructura y continuidad IT, presentando soluciones innovadoras para garantizar la estabilidad tecnológica de las organizaciones.

El encuentro concluirá con un desayuno networking en el que los asistentes podrán establecer contactos, resolver dudas y compartir experiencias con los ponentes y expertos invitados.

Con este formato dinámico y colaborativo, Tekpyme Info Club consolida su papel como punto de encuentro para los profesionales de la tecnología y la ciberseguridad en la región, reafirmando el compromiso del sector con la innovación, la formación continua y la cooperación empresarial.