Linares acoge hoy una jornada técnica sobre prevención e intervención en incendios con vehículos de nuevas tecnologías, en la que participa un centenar de bomberos de diferentes puntos del país. Esta acción formativa ofrece varias ponencias por parte de expertos y en la inauguración ha participado la alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal de Bomberos, Michel Rentero, junto con el jefe de Bomberos, Jesús Padilla, y el director-gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, Gabriel Muñoz.

El objetivo de esta jornada es que los profesionales adquieran formación sobre riesgos e intervenciones con vehículos eléctricos e híbridos, baterías y/o instalaciones fotovoltaicas. Así, el contenido gira en torno a las nuevas formas de propulsión y los riesgos en prevención en baterías y cargadores de vehículos; intervención en siniestros de tráfico con vehículos eléctricos o híbridos implicados; estrategias de extinción para incidentes relacionados con sistemas solares y baterías; seguridad eléctrica y contra incendios en instalaciones en instalaciones fotovoltaicas con la tecnología con microinversores; y conocimiento del entorno a través de las cámaras térmicas de nueva tecnología.