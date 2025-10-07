La Plataforma Linares por Palestina ha expresado su agradecimiento al pueblo de Linares por la amplia participación e implicación en la protesta celebrada el pasado 4 de octubre, una movilización que formó parte del movimiento global de apoyo al pueblo palestino.

En un comunicado, la plataforma ha querido reconocer tanto a quienes asistieron a la concentración como a quienes difundieron y compartieron las convocatorias a través de medios y redes sociales, subrayando que “todas esas voces forman parte de la lucha por la dignidad, la libertad, la paz y la humanidad”.

El colectivo sostiene que la movilización ciudadana ha sido clave para visibilizar “el genocidio en Gaza perpetrado por Israel y sus aliados” y para impulsar medidas políticas como el reciente Decreto de embargo de armas, aprobado por el Gobierno español. No obstante, consideran que dichas medidas “siguen siendo insuficientes por su tibieza”.

La plataforma también ha advertido sobre el actual proceso de negociación de un plan de paz, insistiendo en que la solución debe ser justa y respetar el derecho internacional. “Mientras tanto —afirman— no dejan de matar y de destruir Gaza y Cisjordania”.

En su declaración final, la Plataforma Linares por Palestina ha reiterado su compromiso de seguir actuando y sumándose a todas las acciones de apoyo al pueblo palestino, especialmente en memoria de la familia Hegazi, símbolo del sufrimiento y la resistencia. “Seguiremos alzando la voz contra el genocidio y el colonialismo, y por la paz, la reparación y la justicia”, concluyen.