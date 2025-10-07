El pasado 3 de octubre tuvo lugar en nuestro querido Teatro Cervantes el magnífico concierto que la ORTVE, dirigido con determinación por nuestra paisana Lucía Marín. Sin duda, este ha sido uno de los acontecimientos más destacados de los muchos que conmemoran los 150 años del título de Ciudad a Linares otorgado por el rey Alfonso XII a nuestro municipio.

Es nuestro ¨Cervantes¨, teatro inaugurado 1869, lugar donde en tiempos pasados se vivieron noches históricas con la presencia de celebridades como Miguel Fleta, Marcos Redondo, Jacinto Guerrero, Pablo Sorozábal, hasta la Orquesta Rusa de Balalaikas y el Ballet de la Ópera de Petrogrado. Y que sin duda con este concierto el teatro ha recobrado el esplendor de las noches de antaño no siempre habituales en la actualidad.

La presencia de Lucía Marín al frente de nuestra querida Orquesta de Radio Televisión Española ha constituido un revulsivo difícil de olvidar, un placer, un lujo, asistir en vivo a estas puestas en escena de lo que es realmente el sonido, directo, emotivo. Lo dice un melómano que agradece de todo corazón su presencia y la de la ORTVE en nuestro coliseo. Una orquesta de la que un servidor tiene infinitas grabaciones caseras desde beta a dvd, siendo -como melómano- fiel seguidor de los famosos Conciertos de la 2 tan importantes para todos los que amamos la música.

En cuanto a la linarense Lucía Marín, su directora invitada en esta ocasión, a lo largo de los años esta directora está mostrando su clarividencia alzándose como uno de los pilares de esta ciudad y que ha ido adquiriendo un indudable prestigio con el desarrollo una asombrosa carrera. No en vano ha sido la primera española directora en dirigir en Australia. Pero para muchos de nosotros es algo más, ella tiene nuestro reconocimiento y admiración al ser cantera de nuestro Conservatorio Profesional y me honro de haber sido dirigido por ella -orquestalmente hablando- en un concierto en la iglesia de Santa María la Mayor.

Y con respecto al programa ciertamente fue un acierto. El concierto comenzó con una obra de estreno, y es que eso de escuchar por primera vez una obra dedicada a tu patria chica, ¨Linarivm¨, en la que se entrelazan aires de taranta, punteos creados por Andrés Segovia, recuerdos de Carmen Linares y Miguel Hernández, dejó entusiasmado al público que llenó el Cervantes. Por todo ello, nuestro agradecimiento a Laura Vega por esa combinación de delicadeza y energía que se oyó por primera vez y que acusó en todos nosotros una emoción indescriptible. Y siguiendo con la tónica linarense, fue magnífica el estreno de la Suite Sinfónica que nuestro paisano Rafael Peralta extrajo de “Curro el de Lora”, zarzuela obra cumbre del cercano maestro Alonso. Y por supuesto inolvidable la Séptima Sinfonía de Beethoven, al que no podemos considerar paisano, aunque a muchos nos hubiera gustado, obra cumbre de la que destacó su Allegretto, bello y triste a la vez, y que siempre quedará en nuestro recuerdo gracias a Lucía Marín y a la querida Orquesta de Radio Televisión Española.

Mi agradecimiento a nuestro Ayuntamiento que ha tenido la iniciativa de dar a los linarenses la satisfacción de disfrutar de este hermoso acontecimiento musical y que el público puesto en pie refrendó con largas ovaciones.

Gracias a todos.

Francisco Portillo Freg