La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Urbanismo, Antonio Garrido, el concejal-delegado de Obras y personal técnico, ha visitado el antiguo Mercado de la Paz, edificio que será rehabilitado para convertirlo en un nuevo espacio destinado a uso social y cultural polivalente. Lo que se pretende con esta intervención es la recuperación de este edificio y su puesta en funcionamiento al servicio de la ciudadanía.

Desde el Área de Urbanismo se están dando los pasos para la redacción del proyecto y poder disponer del mismo antes de que finalice este año. Según recoge el anteproyecto, entre las actuaciones planteadas en esta obra se encuentra la rehabilitación constructiva y la mejora de la eficiencia energética del inmueble, la creación de salas de reuniones y estancias, así como la dotación de accesibilidad.

“Este es uno de los proyectos más importantes para el equipo de Gobierno para convertir este espacio degradado en un lugar renovado y que sea un foco social y cultural para el barrio de La Paz y su entorno, ya que este edificio acogerá a distintas asociaciones y bandas de música y estará vinculado también con las políticas sociales. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando por el bienestar de los linarenses y esta rehabilitación es una clara apuesta en este sentido”, ha señalado la alcaldesa.