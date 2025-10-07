La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha presidido el acto institucional celebrado hoy en el Salón de Plenos de la Estación de Madrid con motivo de la festividad de la patrona y protectora de la Policía Local, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Una cita donde la dirigente ha puesto en valor “la gran labor que realiza este Cuerpo de Seguridad en nuestra ciudad”, y en la que se ha procedido a la entrega de una serie de reconocimientos por méritos a varios profesionales de la plantilla policial.

“Estos hombres y mujeres a los que hoy reconocemos desempeñan un servicio esencial para la seguridad y el buen funcionamiento de la ciudad. Pasan su jornada laboral al lado de los linarenses, en todas nuestras calles y en todos nuestros barrios, siendo un sinónimo de confianza, tranquilidad y garantía de los derechos y libertades de nuestros vecinos. Pero es que, además, prestan un servicio más amplio, en pro de la convivencia y también de la protección de los más vulnerables, una labor social cercana y amable que merece nuestro reconocimiento”, ha señalado la alcaldesa.

En esa línea, Del Olmo ha mostrado el “compromiso firme” del equipo de Gobierno con la Policía Local “para mejorar el servicio desde el trabajo conjunto”. “Hemos aumentado la plantilla con la incorporación de nuevos agentes; estamos ampliando y renovando los recursos que necesitan para el mejor desempeño de sus funciones, por ejemplo, hace muy poco se adquirieron dos nuevos vehículos; seguimos apostando por su formación continua para adaptarse a las nuevas realidades que plantea la sociedad, y, en este sentido, seguimos impulsando a nuestra Escuela de Seguridad Pública de Linares como centro referente de la formación en la zona oriental de Andalucía”, ha afirmado.

Previamente a este acto, la Parroquia de San Agustín acogió una misa en honor de la Virgen del Rosario a la que asistieron miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares, cofrades de la Hermandad del Prendimiento y representantes institucionales.