El Ayuntamiento de Linares publicó en su Sede Electrónica las bases para la segunda convocatoria anual de las pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud para el Ejercicio de la Actividad de Conductor de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles Turismo. El plazo de solicitudes está abierto hasta este próximo viernes, 10 de octubre.

Para ser admitidos a la realización de esta prueba selectiva, los aspirantes deberán reunir, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos exigidos para la participación, así como los demás requeridos por la normativa vigente.

Quienes deseen tomar parte en este proceso, deberán presentar solicitud conforme al modelo que figura en el Anexo I de la resolución (el impreso de solicitud se encuentra disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares). El examen consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado al efecto, a un cuestionario de veinte preguntas tipo test por cada uno de los apartados del programa conforme a la base 7 de la convocatoria.