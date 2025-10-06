La Banda Sinfónica Ateneo Musical de Linares celebrará el próximo 18 de octubre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal de El Pósito, un concierto conmemorativo del 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares. En el transcurso de este acto se estrenará la composición ‘Linares, forja de identidad’, obra del director de la formación, Enrique Moya Castro, creada especialmente para esta efeméride.

La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha mostrado su satisfacción por el estreno de esta obra y la aportación de la Banda Sinfónica al aniversario de la ciudad. Dicha composición se presenta como un poema sinfónico en cuatro movimientos, ‘Antes del Título’, ‘El reconocimiento’, ‘Linares en expansión’ y ‘Linares hoy’, en los que música y narración histórica se entrelazan para reflejar la memoria, la identidad y el porvenir de Linares.