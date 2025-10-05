“La música no cambia el mundo por sí sola, pero despierta conciencias que sí pueden hacerlo”. Bajo esta máxima nace el Ciento Planeta Tardeo Fest, un evento de carácter solidario que tendrá lugar el 25 de octubre en la Sala Seven de Bailén.

Atomic Lemons, El Niño Erizo y Domésticos protagonizan un cartel lleno de indie y de buenas intenciones, ya que con él que se recaudarán fondos que, en esta primera edición, irán destinados de manera íntegra a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (AFAMP). Además, los propios usuarios de AFAMP formarán parte del equipo de organización y staff del festival, demostrando que la inclusión va más allá de un concepto, convirtiéndose en una realidad tangible.

En la rueda de prensa de presentación han participado Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailén; Rafael Cabrera, director de la Radio Municipal de Bailén; José Ángel López, director de Ciento Planeta y Elvira de Castro, gerente de AFAMP.

José Ángel López, director de Ciento Planeta Tardeo Fest asegura que “queríamos un festival que no se pareciera a los demás, que naciera de la música, pero también de la convivencia, la integración y la solidaridad. Este es el principio de un proyecto que tendrá continuidad y que cada año destinará su recaudación a una causa o asociación que lo necesite”.

Un cartel indie para despertar conciencias

El Ciento Planeta Tardeo Fest hace gala no solo de su trasfondo social, sino también de un cartel musical que une a tres bandas emergentes con gran proyección y a un DJ local que pondrá la guinda sonora entre actuación y actuación. Calentando motores, abrirán la velada Domésticos, banda de rock alternativo que presentará en directo las canciones de su EP ‘Sábanas de Peliço’.

Nacidos en Jaén en 2017, El Niño Erizo es una de las bandas más prometedoras del indie-pop andaluz. Su sonido bebe del pop rock de los 80, el indie nacional de los 90 y las tendencias más actuales. Con dos discos publicados (‘El problema se resuelve con abrazos’ y ‘Y mi respuesta es…’), han pasado por festivales como Jaén Indie Fest o Hyunday Music Park, además de ser seleccionados en GPS11 Edición Extraordinaria.

Atomic Lemons es sinónimo de buen hacer y diversión asegurada en cada uno de sus conciertos. El combo de Linares fusiona indie rock y glam con letras muy emocionales a la par que directas. Con dos discos de estudio (‘El Mundo Today’ y su último trabajo, ‘Todo Muere’), han compartido escenario con Vetusta Morla, Leiva o Rosendo, y su música ha aparecido en la serie Parot (Amazon Prime Video). Su potente directo les ha convertido en una de las propuestas más sólidas de la escena indie española, como demostraron hace unas semanas en el Castillo de Jaén, donde dejaron fuera a cientos de seguidores que no pudieron entrar por el lleno absoluto.

Entre las actuaciones no habrá momento para dejar de disfrutar gracias al buen hacer de Kosmonauta DJ. Procedente de Bailén, este DJ conocido en la escena local será el encargado de mantener el buen ambiente entre las actuaciones con sesiones de indie, pop y sonidos propios del panorama independiente.

Actividades paralelas

El festival no se limita a la tarde-noche de conciertos. Desde las 12:30 horas, en la terraza de Sala Seven, se celebrarán actividades matinales de entrada libre pensadas para crear un espacio de convivencia entre los vecinos y visitantes, como la actuación y taller de las Escuelas de Rock del Colegio General Castaños y del IES Medina Rivilla, el taller de chapas coordinado por los usuarios de AFAMP, que forman parte activa de la organización del festival y la comida de convivencia solidaria a cargo del cortador de jamón Edu Cámara y la paella solidaria a cargo de Pilar Pascual.

A ello se suman diferentes estands que darán visibilidad a proyectos inclusivos, como el Punto Piel de Mariposa o el Espacio Diverso.

Entradas y puntos de venta

Las entradas para el Ciento Planeta Tardeo Fest tienen un precio de 15 euros anticipada, ya a la venta en este enlace y en los puntos de venta físicos habilitados: en AFAMP Bailén (C/ Veintiocho de febrero, 6) y en OleoTelecom (C/ Sevilla, 105). Las entradas en taquilla tendrán un precio de 18 euros. La organización insiste en que se trata de aforo limitado, por lo que recomiendan adquirirlas cuanto antes.

El evento está organizado por el la Radio Municipal de Bailén y el programa Ciento Planeta, que en 2025 arranca su tercera temporada, consolidado ya como un referente en la difusión de bandas emergentes y música independiente en Andalucía. A ellos se han sumado diferentes patrocinadores, como Fundación ‘la Caixa’, Construcciones Ferrosan, ATASA e Inmobiliaria Siglo XXI, así como colaboradores como AFAMP, Sala Seven y el Ayuntamiento de Bailén.