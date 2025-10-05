Este pasado sábado, 4 de octubre, se celebró en el emblemático municipio malagueño de Nerja el Campeonato de Andalucía Senior de Kenpo, una cita deportiva de gran nivel en la que participaron 18 deportistas del CD Estudio Martos de Linares, logrando excelentes resultados en todas las categorías y modalidades.
El equipo senior del club linarense consiguió un total de 81 medallas, repartidas en 35 de oro, 23 de plata y 23 de bronce, clasificándose así para el Campeonato de España, que se disputará en Vigo el próximo 22 de noviembre. Os las detallamos a continuación.
– Ángela Polaina Bustos: oro en Kata individual, Kata por equipos, Defensa personal femenino, Defensa personal mixto, Semikenpo, plata en Kobudo y combate semicontacto continuo.
– Claudia Ponce Jiménez: oro en Kata por equipos, defensa personal mixto sub-21, defensa personal mixto junior, Defensa personal femenino sub-21, plata en Kata y bronce en Kobudo.
– Raúl Ponce Jiménez: oro en Kata por equipos y defensa personal masculino, plata en defensa personal mixto.
– Rubén Ponce Sandoica: oro en Kata por equipos, defensa personal mixto, defensa personal masculino, plata en semikenpo y bronce en combate semicontacto continuo.
– Marta Navas Mendoza: oro en Kata por equipos, defensa personal femenino sub-21, defensa personal femenino senior, bronce en Kata y Kobudo.
– Agustín Rodríguez Rodríguez: oro en Kata, Kobudo y Defensa personal mixto.
– Almudena Muñoz Ramírez: oro en defensa personal femenino y semikenpo, plata en Kata y bronce en Kobudo.
– Adrián Mérida Palomares: oro en Kata por equipos, plata en Kata y bronce en Kobudo y combate semicontacto continuo.
– Maite Fernández Rivero: oro en defensa personal femenino, bronce en Kata, semikenpo y combate semicontacto continuo.
– Gonzalo Fernández Rivero: plata en semikenpo, combate semicontacto continuo y fullkenpo.
– Juanmi Gómez Padilla: oro en defensa personal mixto y bronce en fullkenpo.
– Pablo Gómez Padilla: plata en Kobudo y combate semicontacto continuo, y bronce en semikenpo.
– Catalin Claudio Chesa: Plata en combate semicontacto continuo y bronce en Kata y semikenpo.
– Sofía de Haro Dudkina: plata en semikenpo y combate semicontacto continuo.
– Lorenzo Martínez Mendoza: bronce en Kobudo y semikenpo.
– Sira Martínez Cerrato: bronce en semikenpo y semicontacto continuo
– Juncal Valcárcel García: plata en defensa personal mixto.
– Rocío Pérez Aranda: plata en semikenpo.
Además, el club linarense aportó dos árbitros al plantel: Mario de Haro Pozas y Francisco Gea Illana. Isabel, vicepresidenta del club y actual Directora Nacional de Arbitraje, se encargó de coordinar diversos aspectos de la competición, así como de resolver las posibles incidencias que pudieran surgir.